Rescatistas buscan a 20 desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Filipinas

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Equipos de rescate filipinos buscaban el domingo a una veintena de personas desaparecidas por el derrumbe mortal de un edificio en el norte del país, bajo el que personas atrapadas gritaban de dolor, informaron las autoridades.

Responsables locales de la ciudad de Ángeles, a unos 80 kilómetros al norte de la capital filipina, informaron que habían recibido un reporte alrededor de las 03H00 (19H00 GMT del sábado) por el derrumbe de un edificio de nueve pisos todavía en construcción.

Veinte personas seguían desaparecidas más de 14 horas después del derrumbe, que también causó daños en un hotel y provocó la muerte de un huésped malasio de 65 años. Otras 26 personas fueron rescatadas.

El jefe interino del cuerpo de bomberos filipino, Rico Kwan Tiu, declaró a AFP que el huésped malasio del hotel había logrado comunicarse por teléfono con los equipos de rescate cuando estaba atrapado bajo un muro del hotel.

«Por desgracia, cuando lo rescatamos hace unos momentos, ya no presentaba signos de vida», añadió Kwan Tiu.

«Continuaremos con el rescate hasta que podamos localizar a los que quedaron atrapados. Todavía hay gente con vida. Estoy seguro».

Los rescatistas que realizaron la evaluación inicial «oyeron a alguien gritar de dolor» desde debajo de los escombros, declaró a los periodistas Maria Leah Sajili, portavoz regional de la Oficina de Protección contra Incendios.

El alcalde de la ciudad, Carmelo Lazatin, indicó a la prensa que «casi todos (los que se encontraban dentro del edificio derrumbado) estaban durmiendo, ya que esto ocurrió en las primeras horas de la mañana».

Los videos publicados por los equipos de rescate en la página de Facebook de la oficina regional de bomberos mostraban a un bombero utilizando una herramienta eléctrica para liberar a un hombre que gemía de dolor bajo un andamio de tubos metálicos y tableros de madera.

Aún se desconoce la causa del derrumbe.

La Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Manila envió equipos de rescate y perros policía para colaborar en las labores de rescate, informó a AFP su director general, Nicolás Torre.

«También hemos desplegado medidores de signos vitales, dispositivos de escucha y nuestros separadores de rescate para ayudar a los equipos, ya que es necesario cortar y levantar muchos escombros para localizar a las personas», explicó Torre.

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