Rescatistas en Nepal dedican ocho horas a recuperar oro y dinero de un banco

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Katmandú, 31 ago (EFE).- Un grupo de policías y voluntarios dedicó cerca de ocho horas a recuperar y poner a salvo dos cajas fuertes con oro valorado en unos 3,3 millones de dólares y unos 100.000 dólares en efectivo de una sucursal bancaria afectada por las devastadoras riadas en Nepal, según las autoridades.

Las imágenes difundidas este lunes por la Policía de Nepal muestran a decenas de personas trabajando alrededor de las dos pesadas cajas fuertes de la sucursal Trishuli Dhunge del Agricultural Development Bank, en el distrito de Nuwakot, una de las zonas golpeadas por las inundaciones.

«Tras aproximadamente ocho horas de esfuerzo continuo», la Policía logró trasladar a un lugar seguro unos 15 millones de rupias nepalesas en efectivo, oro valorado en unos 500 millones de rupias y documentos importantes de la entidad, indicó el cuerpo.

Las cantidades equivalen a unos 100.000 dólares en efectivo y alrededor de 3,3 millones de dólares en oro.

En las imágenes, policías y otros participantes en la operación trabajan en grupo para mover las cajas fuertes y poner a salvo su contenido, en una zona donde las riadas han causado graves daños en carreteras, viviendas y otras infraestructuras.

La recuperación del dinero y el oro se suma a las tareas que las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia mantienen desde hace días en las áreas afectadas por las inundaciones, mientras continúan las búsquedas de desaparecidos y las operaciones de asistencia a las comunidades aisladas. EFE

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(Vídeo)