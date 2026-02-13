Retrasan a marzo el testimonio del acusado de ordenar el asesinato de periodista eslovaco

2 minutos

Praga, 13 feb (EFE).- Un juez ha aceptado la solicitud del empresario Marian Kocner, sospechoso de encargar el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak en 2018, de retrasar hasta el 9 de marzo su declaración en el tercer juicio en su contra, tras dos procesos anteriores, informa este viernes la emisora TA3.

Kocner, que ha sido absuelto en dos ocasiones por falta de pruebas incriminatorias directas, afronta ahora este tercer proceso por decisión del Tribunal Supremo, que vio defectos en el proceso judicial anterior y sentenció que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas.

El principal implicado aclaró que su declaración constará de dos partes: un testimonio personal y luego el comentario sobre mensajes sacados del sistema de mensajería instantánea Threema, que han sido incluidos como prueba en el nuevo juicio.

La defensa de Kocner ha argumentado que el Tribunal de Justicia de la UE considera ilegal la obtención de estas pruebas, pero ha concluido que va a utilizarlas también en favor de su cliente.

Para su próxima declaración, Kocner ha solicitado hacerlo con una pantalla y un ordenador.

Hasta ahora han sido condenados en el STS, una corte de primera instancia dedicada a delitos graves de crimen organizado y corrupción, los autores materiales del delito.

Se trata del expolicía Miroslav Marcek y de su primo Tomáš Szabó, sentenciados a 25 años de cárcel, y el testigo principal Zoltán Andruskó, enlace entre los sicarios y quienes encargaron el crimen, y que colaboró con la policía para acabar recibiendo una pena de 15 años.

El asesinato de Kuciak y de su novia en febrero de 2018 desencadenó la mayor ola de protestas ciudadanas desde la caída de la dictadura comunista en 1989 y una de las mayores crisis políticas de la democracia en Eslovaquia.

La lenta investigación del crimen socavó para muchos la confianza en el sistema y provocó la renuncia de Robert Fico, entonces primer ministro y que vuelve a ocupar ahora el cargo, del ministro del Interior y del jefe de la Policía. EFE

gm-as/ah