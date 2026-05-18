Roberto Sánchez dice que tiene «encargo histórico de darle vuelta a la tortilla» en Perú

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Lima, 17 may (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez afirmó este domingo que ha recibido el «encargo histórico de darle vuelta a la tortilla» en Perú y derrotar en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio a la derechista Keiko Fujimori.

«Esta vez nuestro pueblo nos da la misión histórica, como vanguardia nuevamente, de refundar nuestra historia», señaló el líder del partido Juntos por el Perú durante un mitin celebrado en el populoso distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima.

El candidato remarcó, sin embargo, que su partido solo va a poder gobernar si logra «una mayoría política», por lo que hizo «una gran convocatoria a la unidad democrática» para ganar las elecciones e implementar las reformas que plantea.

«Tenemos que derrotar a la mafia corrupta que hoy gobierna en el Perú, hoy empieza nuestra competencia por recuperar el gobierno democrático», sostuvo.

Agregó que un eventual gobierno suyo va «a liberar la riqueza nacional» que, según dijo, «hoy está concentrada en los bolsillos del 1 % de los peruanos» y también está preparado para «liberar del secuestro al sistema de justicia, liderado por criminales».

Sánchez reiteró, además, su ofrecimiento de conceder la libertad al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), de quien fue ministro y en cuyo nombre ha desarrollado la actual campaña electoral.

Durante todo el mitin que abrió la campaña del izquierdista hacia la segunda vuelta presidencial, se escuchó a cientos de sus seguidores pedir repetidamente la libertad de Castillo, quien cumple una condena a 11 años y cuatro meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

El candidato también dijo que la primera medida será restituir el derecho al referéndum y afirmó que «solo en ese momento» preguntará a sus compatriotas si quieren que se elabore una nueva Constitución que reemplace a la que promulgó el 1993 el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de su rival en estas elecciones.

Sánchez afirmó, además, que Perú ingresó en la crisis política permanente que afronta desde 2016, cuando el fujimorismo logró una mayoría absoluta en el Congreso y acusó a Keiko Fujimori de tener «esa visión autoritaria heredada de su padre».

Ofreció, en ese sentido, enfrentar «a esa visión totalitaria que dice orden, pero con dictadura, orden, pero para los oligopolios, que no respeta la dignidad ni al pueblo».

«Hoy estamos acá gracias a ese pueblo que pide justicia, derechos; y los derechos y la justicia exigen empleo digno, posibilidad de progresar, de salir adelante, porque hoy esa mafia política se ha unido con la criminalidad», sostuvo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) promulgó este domingo los resultados de las elecciones generales del pasado 12 de abril, con lo que oficializó que Sánchez disputará la Presidencia con Fujimori, quien perdió los tres últimos comicios en segunda vuelta, el último de ellos en 2021 frente a Pedro Castillo.

Las elecciones del 7 de junio determinarán al presidente o presidenta que gobernará a Perú durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener ocho gobernantes. EFE

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