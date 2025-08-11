RSF denuncia el asesinato deliberado del periodista de Al Jazeera Anas al Sharif en Gaza

4 minutos

París/Madrid, 11 ago (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció este lunes el «asesinato» por el Ejército israelí de seis profesionales de los medios alcanzados por un bombardeo cerca del hospital al Shifa de Gaza en lo que considera un «ataque deliberado» contra el periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, acusado «sin pruebas» de terrorismo.

En un comunicado, RSF se queja de que «la comunidad internacional, con la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos a la cabeza se hayan mantenido sordos a las advertencias» que les había hecho, como otros organismos, ante la «inminencia» de un ataque contra Anas al Sharif por las acusaciones vertidas contra él por el Ejercito israelí.

A juicio RSF, «sin una acción fuerte de la comunidad internacional» frente a un Ejército israelí al que ya ha denunciado por ese motivo ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra contra periodistas en Gaza «corremos el riesgo de asistir de nuevo a asesinatos extrajudiciales de profesionales de los medios».

Además de reclamar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la base de la resolución de 2015 sobre la protección que deben tener los periodistas en los conflictos armados, RSF hizo hincapié en que hay que poner fin de forma urgente al bloqueo que impone Israel a los medios que quieren cubrir directamente lo que ocurre en Gaza.

Para la organización de defensa de los profesionales de la información , Israel busca «ocultar los crímenes cometidos por su Ejército» desde que empezaron las operaciones militares en ese territorio palestino.

En la misma línea, el presidente de RSF España, Alfonso Bauluz, consideró que desde Israel «no toleran la presencia de periodistas internacionales» en territorios palestinos «porque no quieren testigos».

«Después de haber impedido el acceso a la Franja de Gaza de la prensa internacional, está claro que no quieren testigos y son capaces de asesinar a sangre fría a quienes pueden documentar los crímenes de guerra que están perpetrando, como es el caso de este periodista y sus compañeros que estaban trabajando en Gaza», aseveró el presidente de RSF España.

Asimismo, subrayó que ahora es «más urgente» que la comunidad internacional «proteja» a los testigos que documentan los «crímenes de guerra» perpetrados en Gaza por Israel.

«Saben perfectamente dónde están los periodistas»

El Ejército israelí, que lleva meses vinculando a Al Sharif con el grupo islamista Hamás, admitió este lunes que mató a Anas al Sharif y sus compañeros en un bombardeo de precisión.

Bauluz señaló que «la guerra de drones» deja claro que «no hay lugar donde esconderse».

«La guerra con inteligencia artificial (IA) nos deja claro que se pueden señalar objetivos sin ninguna compasión y sin atenerse al Derecho Internacional», abundó el periodista español.

Y recalcó: «No le puedes reprochar a la inteligencia artificial que no respete el Derecho Internacional».

Los drones y la inteligencia artificial son «mecanismos diabólicos» que se están «poniendo a prueba» en Gaza, agregó.

«Conocemos el ‘modus operandi’. Lo hemos visto en Líbano, lo hemos visto en Gaza, lo estamos viendo en Cisjordania… Saben perfectamente dónde están los periodistas, y cuando deciden acabar con su vida, los asesinan impunemente. Y este es el problema: que actúan con absoluta impunidad», zanjó el presidente de RSF España.

Con los seis periodistas asesinados en la noche de este domingo, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 238.

En esa lista se incluye, además de a periodistas, a ‘influencers’ y otros creadores de contenido. EFE

pcc/lab

(foto)