RSF pide a la UE que condene la violencia contra periodistas en Serbia

3 minutos

Zagreb, 28 ago (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) instó este jueves a la Unión Europea (UE) a condenar la creciente violencia de las autoridades serbias contra los periodistas, que, afirma, ha alcanzado niveles inéditos en las últimas semanas.

En un comunicado, RSF afirma tener constancia de 34 agresiones contra profesionales de la prensa perpetradas en Serbia por seguidores del gobernante partido SNS (14) y la agentes policiales (30) en menos de dos meses, lo que constituye un «récord».

El número de ataques es el doble del registrado en el mismo periodo del año pasado, y el mayor registrado desde al menos 2020, añade.

La organización considera que la UE debe reaccionar ante este peligroso deterioro de la situación.

“Instamos especialmente al Parlamento Europeo y a miembros influyentes como Alemania y Francia a que condenen enérgicamente el número récord de ataques contra periodistas serbios. El gobierno serbio debe comprender que este revés es incompatible con su ambición declarada de unirse a la UE», dice en la nota Pavol Salaj, responsable de la oficina de RSF para la UE y los Balcanes.

El comunicado destaca que los periodistas serbios reciben frecuentes amenazas y varios de ellos han sido golpeados con barras de metal, ladrillos o piedras por agresores, sobre todo mientras ejercían su profesión informando sobre las multitudinarias protestas estudiantiles y ciudadanas de los últimos meses, sin que la policía interviniera para protegerlos.

Recuerda el caso de dos periodistas que el pasado día 13, mientras informaban sobre una manifestación en Novi Sad, tuvieron que ser hospitalizados con heridas de cabeza causada por los golpes con barras de metal que les propinaron presuntos partidarios del SNS, el partido del presidente del país, el populista nacionalista Aleksandar Vucic.

RSF afirma que estos ataques, así como las numerosas amenazas de muerte a los periodistas, son instigados Vucic y medios cercanos al gobierno que afirman, sin ofrecer fundamentos, que los manifestantes y algunos medios independientes reciben dinero de países occidentales para desencadenar la caída del Ejecutivo.

A finales de junio, el presidente incluso calificó de «terroristas» a los canales de televisión N1 y Nova S, «que informan valientemente sobre las protestas a pesar del gran peligro”, recalca la oenegé.

Por otro lado, la presidenta de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, según sus siglas en inglés), Maja Sever, expresó hoy su preocupación por informes de que el Gobierno estaría intentando hacerse con el control de los pocos medios independientes que quedan en Serbia, como las televisiones N1 y Nova S, mediante el cambio de la estructura de su compañía propietaria, United Media.

«Lo que temíamos está sucediendo. Aleksandar Vučić está haciendo realidad su plan de subyugar a los últimos medios que logran informar libremente. Esto no solo preocupa a la población serbia, sino que es algo que debería preocupar a muchos en la Unión Europea», declaró Sever a N1.

También el Instituto Internacional de Prensa (IPI, según sus siglas en inglés) advirtió la semana pasada de que en medio de las protestas antigubernamentales que tienen lugar en Serbia, los ataques y presiones contra los periodistas han alcanzado niveles sin precedentes. EFE

vb/wr/av