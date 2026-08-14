Rubio dialoga con la presidenta de Costa Rica sobre seguridad y comercio

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Washington, 14 ago (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, «para reafirmar la sólida asociación» entre los dos países, informó este viernes el Departamento de Estado.

«Ambos dialogaron sobre oportunidades para profundizar la cooperación en materia de seguridad y continuar nuestra sólida relación bilateral de comercio e inversión», agregó el portavoz de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado.

Fernández, una politóloga de 40 años, ganó las elecciones presidenciales de febrero pasado con el partido de centroderecha Pueblo Soberano al acumular el 94,61 % de los votos.

La exministra de la Presidencia y de Planificación del anterior jefe de Estado, Rodrigo Chaves, se ha proclamado como «heredera» del mandatario y durante su campaña prometió «mano dura» frente a la inseguridad y el auge del narcotráfico en la nación centroamericana, así como reformas policiales y judiciales.

Costa Rica forma parte del Escudo de las Américas, una coalición militar y política regional impulsada por Estados Unidos y conformada por dieciocho países, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Panamá.

También integra el brazo operativo de esta alianza, conocida como la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), que se reunió esta semana en Panamá con la presencia del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, se ha reforzado la relación con gobiernos de derecha en Centroamérica, como el de Nayib Bukele en El Salvador o el del empresario Nasry Asfura en Honduras, a quien el republicano apoyó abiertamente durante las elecciones del año pasado. EFE

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