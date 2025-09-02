Rubio dice que no va a especular «sobre lo que pueda suceder» en el Caribe

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes en México que no va «a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro» al ser preguntado sobre si Washington planea atacar militarmente a Venezuela, valiéndose del contingente que ha desplegado en el Caribe y desde el que asegura haber hundido un barco que presuntamente partió del país caribeño con drogas a bordo. EFE

