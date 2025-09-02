The Swiss voice in the world since 1935

Rubio ensalza a Polonia en la entrega del premio Lech Walesa a la disidente cubana Berta Soler

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ensalzó este martes a Polonia como ejemplo de lucha anticomunista al participar en la entrega de un premio a la disidente cubana Berta Soler.

En una ceremonia en Florida en homenaje a la líder del movimiento de protesta Damas de Blanco, Rubio aseguró que Polonia ha desempeñado recientemente ciertas gestiones diplomáticas en Cuba.

Polonia invitó a Rubio a la entrega a Soler del premio Lech Walesa, instituido en recuerdo del líder sindical que movilizó la oposición al comunismo y fue elegido democráticamente presidente polaco en 1990 después de la caída del gobierno respaldado por Moscú.

En presencia, entre otros, del ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, Rubio dijo, sin más detalles, que había pedido a Polonia «un favor» respecto de Cuba hace varios meses. «Ocurrió de forma instantánea e inmediata», dijo Rubio. 

«Esto demuestra que, de todas las naciones del mundo que han superado la tiranía del comunismo, quienes con toda seguridad no han olvidado lo que hizo falta para superarla y que han alzado la voz y tomado medidas para apoyar a quienes buscan superarla son nuestros aliados y amigos en Polonia», dijo.

Polonia es un estrecho aliado de Estados Unidos, a pesar de las diferencias con el gobierno de Donald Trump respecto a la gestión del conflicto en su vecina Ucrania.

El presidente conservador Karol Nawrocki se reúne con Trump en la Casa Blanca esta semana. 

Rubio, que ha intensificado la presión sobre Cuba desde que asumió el cargo en enero, elogió a Soler por no abandonar la isla y, en cambio, mostrar «su disposición a dar un paso al frente porque identificó y vio la opresión». 

«Creo que más gente necesita saber lo que ha hecho, lo inspiradora que es», dijo Rubio.

Soler ha realizado manifestaciones regulares con familiares de presos y ha sido detenida en repetidas ocasiones. 

La activista pudo mandar un video pregrabado a la ceremonia. 

«Polonia se liberó del comunismo, con los sindicatos encabezando la lucha», dijo. «Los cubanos seguimos luchando contra el comunismo. Llevamos 66 años luchando contra la tiranía comunista», enfatizó Soler en ese mensaje.

