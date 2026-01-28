Rubio espera restablecer «pronto» las relaciones con Venezuela y traza un futuro cautelosamente optimista

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este miércoles que espera contar «pronto» con presencia diplomática estadounidense en Venezuela, durante una audiencia en el Senado en la que trazó un futuro cautamente optimista para el país caribeño después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

«Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática», declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Esa presencia diplomática permitirá «tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (…) pero también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición», añadió.

La diplomática Laura Dogu será la responsable de esa misión diplomática, confirmó Rubio.

Era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.

Dogu «asumirá la unidad de asuntos venezolanos, primero en Bogotá, pero finalmente en Caracas», explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

– Los ejemplos de España o Paraguay –

Estados Unidos causó un sismo en Venezuela, y también en toda América Latina y el Caribe, al atacar a ese país para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Sánchez en la madrugada del 3 de enero. Amos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

«No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos» aseguró Rubio, exsenador republicano, a sus antiguos colegas.

«Reconozco que no será fácil. Al final del día, estamos tratando con gente allá que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gánsteres», declaró.

«Así que no va a ser de un día para otro que esto dé un vuelco de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando avances buenos y decentes», añadió.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha empezado a liberar presos políticos y ha promovido una reforma de la legislación de hidrocarburos para abrir la estatal industria petrolera a la inversión privada, detalló Rubio como ejemplos de ese supuesto progreso.

La presidenta interina, sin embargo, ha intentando desmarcarse de Estados Unidos en algunas de sus declaraciones.

«Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos», declaró el 25 de enero ante trabajadores del sector petrolero.

Estados Unidos pretende reafirmar su hegemonía en la región a través de la llamada «doctrina Donroe», una reformulación por parte del presidente Donald Trump de la doctrina del presidente James Monroe, de 1823.

Estados Unidos se considera legitimado para intervenir en América Latina si considera que la región se pliega a intereses enemigos, según esta nueva doctrina de seguridad nacional, publicada a finales de 2025.

Al ser preguntado por senadores demócratas sobre cuáles son los siguientes pasos, y sobre si se puede confiar en el gobierno de herencia chavista, Rubio declaró: «antes de todo esto, esto (Venezuela) estaba bloqueado».

«Puedo señalar varios lugares: España, Paraguay, dos ejemplos de sitios en los que hubo una transición, de un régimen autocrático a uno democrático. Y llevó tiempo», indicó.

