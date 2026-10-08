Rubio llama a Europa a «despertar de su largo letargo»

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El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este miércoles en Atenas que la civilización occidental se encuentra «en un punto de inflexión» que podría conducir a su declive e instó a Europa a «despertar de su largo letargo».

«Nos encontramos en un punto de inflexión (…) no solo en la historia de mi nación, sino de toda nuestra civilización», afirmó Rubio en un discurso pronunciado a los pies de la Acrópolis.

«O decidimos actuar ahora, o perderemos la oportunidad de actuar», añadió.

Según Rubio, Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, ya ha tomado su decisión.

«Optamos por la búsqueda sin complejos del poder nacional: recuperar el control de nuestras cadenas de suministro críticas, reindustrializar nuestra economía, reconstruir nuestra defensa y luchar por el dominio de las tecnologías e industrias del futuro», afirmó.

«Hay una nueva competencia entre las grandes potencias. Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas y ataques», señaló Rubio.

«Debemos reconstruir nuestras instituciones y nuestras alianzas para hacer frente a estas amenazas juntos», dijo el secretario de Estado.

En cuanto a Europa, Rubio dijo que ve señales alentadoras en todo el continente de lo que Washington espera «que sea el comienzo de un cambio generacional, un aumento vertiginoso en el gasto en defensa, una avalancha de nuevas asociaciones y programas, una expansión en la manufactura y la producción».

«Creemos que Europa puede despertar de su largo letargo y reavivar el fuego que se encendió aquí hace milenios», dijo.

En febrero pasado Marco Rubio estimó que Europa está amenazada por la inmigración masiva y pidió la defensa de la civilización cristiana.

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