Rubio vincula la influencia cubana con el auge de protestas «radicales» en Estados Unidos

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Washington, 1 ago (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este sábado que la influencia de Cuba se encuentra -a su juicio- detrás de las protestas «radicales» que tiene lugar en Estados Unidos en los últimos años.

«No hay nada espontáneo en esto. Está financiado. Está organizado. Y Cuba es parte de esa red, y en algunos casos una parte crucial de esa red», explicó en una entrevista para la cadena Fox.

Rubio afirmó que «es una red que usarán como arma contra nosotros, y hablan abiertamente de cómo usarán esa red para presionar a los legisladores estadounidenses».

Además, aportó detalles sobre la supuesta «influencia cubana en los disturbios que vimos en 2020, así como el aumento de la actividad radical».

Rubio considera que «las mismas personas que se veían en las calles en 2020, luego le dieron la vuelta a la tortilla y se convirtieron en manifestantes pro-Hamás, y volvieron a darle la vuelta, y a las 48 horas del arresto de Maduro, ya tenían carteles preimpresos frente al juzgado exigiendo su liberación. Y luego estaban ahí contra el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), atacando a los agentes del ICE».

Rubio, estadounidense nacido en Miami pero hijo de dos inmigrantes cubanos, explicó que Cuba «en materia de espionaje y operaciones de influencia, es una verdadera superpotencia».

«Si analizamos la historia del espionaje en Estados Unidos, Cuba es el único país que ha logrado infiltrar y mantener espías en nuestro sistema de forma constante, incluso sin llegar a pagarles», aseguró.

No es la primera vez que Rubio apunta a Cuba como responsable de cierta agitación en Estados Unidos.

El pasado 16 de julio ya había indicado que el Gobierno de la isla «contribuyó a forjar la extrema izquierda» en Estados Unidos y en el continente durante el discurso inaugural que dio con motivo de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político celebrada en Washington. EFE

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