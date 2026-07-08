Rubio y Trump ven «escalada» ucraniana como una forma de acercar el fin de la guerra

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Ankara/Kiev, 8 jul (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente estadounidense, Donald Trump, coincidieron este miércoles en que el incremento de ataques de las fuerzas ucranianas contra la retaguardia rusa puede acelerar el final de la guerra.

«Creo que es una de las dinámicas que han cambiado», dijo Rubio al inicio de la reunión de Trump y su equipo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que agregó que los rusos tienen dificultades para defender su espacio aéreo y señaló que espera que esto contribuya a «crear el espacio ahora para negociar el final de la guerra».

Trump completó a Rubio declarando que «es una escalada» que puede acabar llevando a la paz. EFE

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