The Swiss voice in the world since 1935

Rumania toma ventaja sobre El Salvador en serie de Copa Davis

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Salvador, 13 sep (EFE).- El equipo de Rumania tomó este sábado ventaja sobre El Salvador en la serie de Copa Davis por la permanencia en el Grupo Mundial II.

Los visitantes se encuentran arriba 1-0 tras la jornada marcada por la lluvia que provocó que se suspendiera por dos horas el primer juego y que se reanude para este domingo el segundo encuentro.

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, raqueta número 1 del país, cayó con parciales de 7-6 (3), 3-6 y 2-6 ante Radu Turcanu. Arévalo no pudo ante el potente revés de su rival y la pausa por la lluvia influyó en el trabajo en la cancha del local.

En el segundo partido, el salvadoreño César Cruz cayó 1-6 en el primer set y ganó 6-2 el segundo parcial ante el rumano Gabriel Ghetu. Este compromiso fue suspendido por la lluvia y será reanudado este domingo.

En febrero pasado, el equipo salvadoreño que lidera Arévalo y quien enfrenta esta serie tras competir en el US Open, ganó su serie a Moldavia con resultado de 3-2.

Con este resultado se afianzó estar en el Grupo II y ahora defiende para no perder esa posición. EFE

sa/car

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR