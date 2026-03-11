Rusia acusa a Europa de intentar torpedear el proceso de paz tras el ataque en Briansk

2 minutos

Moscú, 11 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia acusó este miércoles a Europa de intentar torpedear los esfuerzos diplomáticos en favor de la paz tras un ataque ucraniano con misiles en la víspera contra la región rusa de Briansk que dejó 7 muertos y 42 heridos, según los últimos datos oficiales.

«El objetivo de Londres y otras capitales occidentales es claro: frustrar el proceso de paz y conseguir una escalada mediante una provocación a gran escala con víctimas civiles», señaló la Cancillería rusa en un comunicado.

Moscú denunció que el ataque ucraniano, en el que se emplearon misiles franco-británicos Storm Shadow, se llevó a cabo coincidiendo con la «intensificación de los esfuerzos políticos y diplomáticos» entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El Kremlin acusó horas antes a Londres de estar detrás del ataque ucraniano contra una fábrica de microchips en la región fronteriza.

«Es evidente que el lanzamiento de estos misiles no es posible sin (la participación de) los especialistas británicos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Peskov añadió que Rusia «toma nota» de lo ocurrido en Briansk, una de las regiones más castigadas durante la guerra, y lo «tendrá en cuenta» de cara al futuro.

El canal de Telegram Mash precisó que uno de los misiles de crucero lanzados por las fuerzas de Kiev impactó contra la fábrica ‘Kremni El’, de producción de microchips para dispositivos electrónicos, durante un cambio de turnos en la planta.

Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, los componentes electrónicos que produce la fábrica tienen como destino, entre otros sectores, la industria militar rusa, que los necesita para el funcionamiento de misiles como el Iskander. EFE

