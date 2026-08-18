Rusia acusa a Ucrania de frustrar visita de Grossi a central nuclear de Zaporiyia

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Moscú, 18 ago (EFE).- Ucrania frustró una visita a la central de Zaporiyia del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, prevista para los próximos 20 y 21 de agosto, denunció este martes la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, hecho que calificó de «paso irracional» de Kiev.

«La decisión de Ucrania de frustrar el viaje del 20 y 21 de agosto del director general del OIEA, Rafael Grossi, a la central nuclear de Zaporiyia y la ciudad de Energodar (…) es un nuevo paso irracional» de las autoridades ucranianas, señaló en un comentario publicado en el portal oficial del Ministerio de Exteriores ruso.

Zajárova señaló que esta visita debía coincidir con una nueva rotación de los inspectores de la misión permanente del OIEA en la central nuclear.

La diplomática señaló que los pormenores de esta visita «fueron preparados con antelación por la Secretaría del OIEA y la parte rusa».

«Nosotros ofrecimos las garantías de seguridad necesarias, que satisficieron totalmente a la agencia. Sin embargo Kiev amenazó cínicamente al director general del OIEA, al declarar directamente que no garantiza su seguridad si accede a la central nuclear de Zaporiyia por territorio ruso», indicó.

Según Zajárova, «esto es una nueva muestra de desprestigio por parte del régimen de Kiev».

«No oculta sus intenciones criminales contra el director de una de las organizaciones internacionales más importantes, convirtiéndole de hecho en un objetivo. Es comprensible que, en estas circunstancias, Grossi se viera obligado a cancelar su visita», añadió.

Sostuvo que «dadas las circunstancias actuales, el OIEA no tiene más remedio que reconocer finalmente que las amenazas contra la central nuclear de Zaporiyia provienen de Ucrania, algo que la parte rusa lleva afirmando desde hace varios años».

Zajárova recordó que no es la primera vez que la parte ucraniana impide la rotación de los inspectores del OIEA, viola los alto el fuego acordados para la reparación de instalaciones energéticas y ataca el transporte de los especialistas de la agencia.

«Los crímenes de Kiev no tienen fin. En la mañana de este 18 de agosto atacaron una parada de transporte público en Energodar» a consecuencia del cual murió un civil y otros 16 resultaron heridos, dijo.

Denunció que «nada de esto sería posible sin el apoyo político constante de los países de Occidente a (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski y a su camarilla, enloquecida por la sensación de impunidad».

«Esto incita al régimen de Kiev a emprender acciones cada vez más temerarias y a crear amenazas a la seguridad nuclear que podrían tener consecuencias nefastas para el mundo entero», aseveró, al condenar el silencio cómplice y el apoyo a Zelenski por parte de Occidente.

El OIEA mantiene desde agosto de 2022 una misión permanente de inspectores en la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de su tipo en Europa, para evaluar los posibles daños físicos y la seguridad de la planta y prevenir un accidente nuclear en plena zona de conflicto.EFE

mos/cg