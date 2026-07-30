Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Zaporiyia con drones

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Moscú, 30 jul (EFE).- Un dron ucraniano intentó atacar «una instalación de importancia crítica» en la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y controlada por el Ejército ruso desde 2022, denunciaron hoy las autoridades prorrusas de la planta.

«Se ha registrado un intento de ataque de un dron del Ejército ucraniano con una carga explosiva. El dron fue detectado en las inmediaciones de las instalaciones de transporte de contenedores de combustible nuclear usado», indicó la dirección de la central en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.

Según los representantes de la central nuclear, «la carga explosiva fue desactivada oportunamente. No hubo víctimas o daños».

Las instalaciones atacadas «no tienen análogos» y su destrucción podría conducir a «graves consecuencias», señalaron.

«Esto significaría una violación de las capacidades tecnológicas de la planta para el tratamiento del combustible nuclear usado, lo que complicaría significativamente las operaciones rutinarias y generaría riesgos adicionales para el funcionamiento seguro de la instalación», subrayaron.

La directora de relaciones públicas de la central nuclear, Yevguenia Yáshina, comentó a la agencia de noticias rusa Interfax que las autoridades rusas «informarán sin falta» a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) presentes en la planta.

La central de Zaporiyia, en territorio ucraniano, no produce electricidad desde septiembre de 2022 debido a periódicos ataques de los que tanto la parte rusa como la ucraniana se acusan mutuamente. EFE

mos/mra