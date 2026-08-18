Rusia advierte a Reino Unido de «inevitables consecuencias» por proveer drones a Ucrania

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Londres, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Rusia, a través de su embajada en Londres, ha advertido al Reino Unido de que habrá «consecuencias inevitables» por haber provisto a Ucrania de drones que puede usar en su guerra contra los rusos.

«Londres está optando deliberadamente por una escalada en la crisis en Ucrania -escribe la embajada en un comunicado- y al hacerlo, actúa como cómplice y perpetrador de crímenes sangrientos y ataques terroristas».

Por ello, «las acciones de Londres acarrearán inevitablemente consecuencias», añade, y redobla su amenaza de este modo: «Cuanto más se involucre en el conflicto (…) mayor será el precio a pagar».

El Reino Unido es uno de los principales donantes de ayuda militar a Ucrania -tras EEUU y Alemania-, según calcula la BBC, que precisa que dos compañías británicas han estado supliendo de drones al ejército ucraniano, unos drones que han causado a los rusos daños valorados en decenas de miles de millones de euros.

El Gobierno británico ha respondido a través de un portavoz del ministerio de Defensa, quien declaró: «El Reino Unido apoya codo con codo a Ucrania y estamos comprometidos a proveer el equipamiento que necesitan para defenderse contra la invasión ilegal de Putin». EFE

fjo/alf