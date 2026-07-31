Rusia afirma haber tomado 12 localidades y atacado 31 buques ucranianos en una semana

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Moscú, 31 jul (EFE).- Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana 12 localidades ucranianas, incluyendo dos en las últimas 24 horas, y atacaron 31 buques ucranianos en el mar Negro, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra semanal.

«Durante la pasada semana, las unidades de la agrupación militar Norte tomaron las localidades de Nova Sech, Mogritsia, Mala Slobidka en la región de Sumi, y Yuchenkivo, en la región de Járkov, y el jueves tomaron la localidad de Verivka, en Járkov», señaló el mando castrense ruso.

Además, informó que la víspera los militares rusos de la agrupación Sur «liberaron la localidad de Stenki, de la república popular de Donetsk», anexionada por Rusia en 2022.

Defensa añadió que la agrupación militar Centro conquistó esta semana las localidades de Shevchenko, Torske, Krasni Kut, Svetle y Krasnoyarske de Donetsk, mientras que la agrupación militar Este ocupó la localidad de Kommunarovka de la región de Dnipropetrovsk.

El mando castrense ruso también informó de los ataques contra buques ucranianos en el mar Negro, que se incrementaron considerablemente en respuesta a los ataques ucranianos contra buques en el este del mar Negro y en el mar de Azov.

«Durante la semana fueron atacados 31 buques utilizados en interés del Ejército ucraniano, incluyendo 23 buques de carga, cuatro graneleros, dos remolcadores, un buque grúa y una lancha de desembarco», reportó Defensa.

A pesar de que Kiev ha aumentado sus ataques aéreos contra la retaguardia rusa con drones y misiles, las tropas rusas avanzan en las últimas semanas por tierra, aunque lentamente.

El lento avance de la situación del frente ante la falta de soldados y el alto número de bajas ha reavivado los rumores de una segunda movilización en Rusia, algo que el Kremlin ha negado categóricamente. EFE

mos/mra