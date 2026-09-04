Rusia alcanza con un dron la sede central del espionaje ucraniano en Kiev

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Kiev, 4 sep (EFE).- Un dron ruso que iba dirigido contra la oficina del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha alcanzado esta tarde la sede central de esta estructura de espionaje ucraniana, informó en X el presidente Volodímir Zelenski.

«He hablado con el jefe del SBU, Oleksandr Poklad. Lamentablemente, un dron ruso ha golpeado el edificio central del SBU en la calle de Volodímirska en Kiev, delante de la Catedral de Santa Sofía», explicó Zelenski.

El jefe de Estado ucraniano agregó que el dron iba dirigido «directamente» contra la oficina de Poklad.

«Le he ordenado a Poklad que dé una respuesta tangible y, donde sea posible, simétrica a este ataque, contra los rusos cuando todo esté preparado», afirmó también el presidente ucraniano.

Zelenski no dio una cifra de heridos o muertos como suele ser habitual en ataques contra órganos de seguridad, pero dijo que «todos los afectados» están siendo atendidos.

La sede central del SBU es una de las zonas de protección prioritaria para Ucrania.

El ataque se produce en un momento de vulnerabilidad para Kiev ante los constantes bombardeos rusos con drones y misiles debido a las insuficientes capacidades ucranianas de defensa aérea. EFE

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