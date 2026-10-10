Rusia ataca centro de datos en Kiev y buques en el puerto de Odesa

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Moscú, 10 oct (EFE).- Rusia atacó durante este sábado un centro de datos en Kiev y dos buques en el puerto de Odesa, a orillas del mar Negro, según el Ministerio de Defensa ruso.

«Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron atacando con drones los centros de datos y la infraestructura portuaria y buques de Ucrania implicados en el transporte de cargamentos militares», señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Defensa puntualizó que en la capital ucraniana fue alcanzado «el centro de procesamiento de datos ‘ATM Ukrsibbanka’, usado por el Ejército ucraniano para la recopilación, procesamiento y almacenamiento de informaciones de inteligencia».

Además, la entidad indicó que en alta mar fueron alcanzados dos buques de carga seca que se dirigían al puerto de Odesa, uno por la mañana y otro por la tarde.

Los ataques rusos contra centros de datos e infraestructura de telecomunicaciones también ha provocado la interrupción del servicio de internet de algunos operadores ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó reforzar la protección de centros de datos y otras infraestructuras de telecomunicaciones y advirtió de que Rusia busca dejar a los ucranianos sin internet este invierno.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha declarado que uno de los objetivos de estos ataques rusos es que dejen de funcionar los sistemas de alerta que avisan a los ucranianos de la llegada de misiles y drones rusos. EFE

mos/rcf

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