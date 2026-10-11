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Rusia ataca centro de datos en Odesa y un buque en puerto del mar Negro

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1 minuto

Moscú, 11 oct (EFE).- Rusia atacó durante la noche del domingo un centro de datos en la sureña ciudad ucraniana de Odesa y un buque en el puerto de Chornomorsk, a orillas del mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

«Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron atacando con drones los centros de datos y la infraestructura portuaria y buques de Ucrania implicados en el transporte de cargas militares», señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Defensa puntualizó que en Odesa fue alcanzado «el centro de datos Tenet, usado por el Ejército ucraniano para la recopilación, procesamiento y almacenado de información».

Además, la entidad indicó que en el puerto de Chonomorsk fue alcanzado un buque de carga seca con cargamento militar.

Los ataques rusos contra centros de datos e infraestructura de telecomunicaciones han provocado la interrupción del servicio de internet de algunos operadores ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó reforzar la protección de centros de datos y otras infraestructuras de telecomunicaciones y advirtió de que Rusia busca dejar a los ucranianos sin internet este invierno.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha declarado que uno de los objetivos de estos ataques rusos es que dejen de funcionar los sistemas de alerta que avisan a los ucranianos de la llegada de misiles y drones rusos. EFE

mos/rml

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