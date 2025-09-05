The Swiss voice in the world since 1935

Rusia ataca Ucrania con 157 drones y 7 misiles

Kiev, 5 sep (EFE).- Rusia ha lanzado desde la tarde del jueves contra Ucrania 157 drones y 7 misiles, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este viernes.

Treinta y cinco drones de ataque y los 7 misiles no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas.

Otros 121 drones sí fueron neutralizados sobre varias regiones del norte y el este de Ucrania.

Los misiles lanzados por Rusia fueron 6 misiles S-300 y un Kh-59.

Según las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, 15 drones rusos fueron interceptados sobre el territorio de la región. El gobernador regional, Serguí Lisak, calificó el ataque ruso contra Dnipropetrovsk de “masivo”.

A su vez, Ucrania volvió a atacar infraestructuras energéticas rusas durante la noche. Según Andrí Kovalenko, fue alcanzada una refinería en la región rusa de Kazán. EFE

