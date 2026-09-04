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Rusia aumenta casi 70 % el suministro de gas a Asia Central

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1 minuto

Moscú, 4 sep (EFE).- Rusia ha aumentado en casi un 70% el suministro de gas a países de Asia Central, anunció hoy el jefe del gigante gasístico Gazprom, Alexéi Miller.

“Hemos obtenido buenos resultados en Asia Central este año”, dijo Miller, cuyas palabras recoge el periódico Védomosti.

Precisó que Moscú ha incrementado los suministros a Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán.

Miller señaló que Kirguistán consume cerca de 500 millones de metros cúbicos de gas al año.

Recordó asimismo que la república centroasiática, que acogió esta semana a varios líderes mundiales con ocasión de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, ha firmado contratos a largo plazo con Gazprom para el suministro de gas natural hasta el 2040.EFE

mos/ajs

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