Rusia avanza en dos importantes bastiones ucranianos en Donetsk

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Moscú, 18 jun (EFE).- El ejército ruso dijo este jueves haber avanzado en dos importantes bastiones ucranianos en la anexionada región de Donetsk, los de Kostiantínivka y Limán.

Según el parte del Ministerio de Defensa ruso, las unidades de la agrupación militar Sur habrían tomado 98 edificios en Kostiantínivka, importante urbe que se encuentra a unos 30 kilómetros de la principal plaza fuerte del ejército ucraniano, Kramatorsk.

Defensa divulgó imágenes en la que varios soldados enarbolan en esa ciudad la bandera tricolor rusa y el estandarte de la victoria.

En cuanto a Limán, situada a 20 kilómetros del bastión de Sloviansk, la agrupación militar Oeste conquistó 48 edificios y siete posiciones enemigas.

De acuerdo con el ministerio, los soldados rusos también han tomado la localidad de Rai-Oleksandrivka, pueblo que está a unos 17 kilómetros al este de Sloviansk, lo que les valió la felicitación del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov.

A su vez, Moscú informó de ataques de represalia contra posiciones del ejército ucraniano y las instalaciones de almacenamiento de drones enemigos de largo alcance.

Por su parte, Ucrania lanzó anoche un ataque masivo con drones y misiles contra territorio ruso, donde dos personas murieron y varias decenas resultaron heridas.

Rusia estimó en aproximadamente un millar los drones enemigos derribados en las últimas 24 horas, en las que Moscú ha sufrido el peor ataque en dos años de guerra, según la agencia TASS, con casi 200 aparatos no tripulados abatidos. EFE

mos/llb