Rusia centra sus ataques a la infraestructura ferroviaria en el norte de Ucrania

Kiev, 9 feb (EFE).- Rusia continúa atacando infraestructura ferroviaria de Ucrania y dirige ahora este tipo de bombardeos contra regiones del norte del país, según dijo este lunes el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba.

“Ahora el principal foco de los ataques es el norte de Ucrania: Cherníguiv y Sumi”, dijo el también ministro de Desarrollo en sus redes sociales, en referencia a las dos regiones ucranianas fronterizas con Rusia que concentran ahora la mayor parte de bombardeos a infraestructura ferroviaria.

Kuleba reveló que en su última ronda de ataques Rusia ha alcanzado una locomotora de un tren de pasajeros y una vía en la región de Sumi, donde los rusos controlan una parte de la zona fronteriza. El tráfico ferroviario ha tenido que ser detenido por el ataque a la vía.

Además, un automóvil utilizado por personal ferroviario para reparar las vías también ha sido atacado. Un empleado de la compañía de trenes ucraniana ha resultado herido en el bombardeo.

Mientras, un tren de diésel ha sufrido un incendio en la región vecina de Cherníguiv al ser alcanzado por un ataque ruso.

Ucrania ha advertido en repetidas ocasiones de que los rusos tratan de aislar las regiones fronterizas ucranianas del resto del país con ataques a la infraestructura ferroviaria. EFE

