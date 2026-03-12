Rusia condena a cadena perpetua a autores de atentado yihadista contra la sala Crocus City

1 minuto

Moscú, 12 mar (EFE).- La Justicia militar rusa condenó este jueves a cadena perpetua a los cuatro autores del atentado yihadista perpetrado en marzo de 2024 contra la sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú, que dejó 150 muertos.

El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental dictó la sentencia contra cuatro ciudadanos tayikos, entre los que figura el principal responsable del más grave acto terrorista cometido en este país desde 2004, Shamsidin Fariduni, supuesto miembro del grupo Estado Islámico, según informan la agencias rusas.EFE

