Rusia condena el ataque de Israel en Doha que «conduce a una escalada»

Moscú, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este miércoles los ataques de Israel en Doha, capital de Catar, al considerar que llevan a una mayor escalada en Oriente Medio.

«Rusia considera ese incidente una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, una violación de la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente que lleva a una mayor escalada y a la desestabilización en Oriente Medio», señaló la Cancillería en un comunicado.

Según la nota, las decisiones del Estado judío socavan los esfuerzos internacionales para una solución pacífica de la guerra en la Franja de Gaza al ser Catar un negociador clave entre las partes enfrentadas en ese conflicto.

«Moscú insta una vez más a todas las partes implicadas a demostrar un enfoque responsable y evitar acciones que puedan agravar la situación en la zona del conflicto palestino-israelí y dificultar la búsqueda de una solución pacífica», indica el comunicado.

El bombardeo perpetrado el martes es el primer ataque que ejecuta Israel en suelo catarí y tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en Doha, donde se encontraban analizando la última propuesta de Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego, la liberación de los rehenes y un eventual proceso de paz.

Catar, que acoge el buró político del grupo islamista, es uno de los mediadores clave junto a Egipto y EE.UU. para las negociaciones de la tregua en Gaza y ha sido el escenario de conversaciones para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí.

Hamás dijo que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, según el Ministerio del Interior de Catar, y varios efectivos de seguridad resultaron heridos. EFE

