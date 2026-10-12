Rusia crea red neuronal militar para operar drones con inteligencia artificial

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Moscú, 12 oct (EFE).- Rusia ha creado una red neuronal militar que permitirá operar drones con el uso de inteligencia artificial, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

«Enseñamos a los drones a vencer con inteligencia: el Ministerio de Defensa de Rusia ha creado un servicio para entrenar a las redes neuronales militares», escribió en Telegram el mando castrense ruso.

Señaló que este nuevo servicio «abre el acceso a los desarrolladores de sistemas no tripulados a una base de datos especial que contiene vídeos del uso de drones FPV, cuadricópteros y drones de ala fija» en el frente de batalla ucraniano.

«En la actualidad al servicio se han conectado más de 40 entidades que se dedican a la enseñanza de las redes neuronales con el fin de integrarlas a sus sistemas de combate no tripulados», indicó el viceministro de Defensa ruso, Dmitri Scherbinin, quien dirige este proyecto.

Los especialistas militares rusos «crearon un clasificador unificado de identificación de datos para la enseñanza de los sistemas de inteligencia artificial, lo que permite a los desarrolladores trabajar con la base de datos de un modo eficaz, estructurado y en base a un concepto único», según Defensa.

«Los resultados del trabajo de los desarrolladores de sistemas militares no tripulados se cargan de vuelta en el servicio, donde se verifica que la información esté completa y cumpla con el formato del clasificador», señaló la entidad, según la cual, esto permitirá a Defensa «utilizar este conjunto de datos para crear y entrenar sus redes neuronales».

Todo ello para «mejorar la resiliencia y la adaptabilidad de las Fuerzas Armadas rusas ante los desafíos actuales en el campo de la inteligencia artificial».

«El servicio cuenta con seguridad de la información basada en herramientas certificadas de protección de datos que utilizan criptografía y autenticación modernas», zanjó Defensa.

Las nuevas tecnologías, tanto los drones u otros artefactos no tripulados como la inteligencia artificial han ganado un protagonismo de primera línea en la guerra en Ucrania, cambiando totalmente la táctica militar en el campo de batalla e impulsando a las partes a una carrera tecnológica nunca antes vista.EFE

mos/alf

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