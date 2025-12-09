Rusia declara terrorista uno de los líderes del partido liberal Yábloko

Moscú, 9 dic (EFE).- Las autoridades rusas incluyeron hoy en la lista de extremistas y terroristas a Lev Shlosberg, uno de los dirigentes del partido liberal Yábloko, conocido por su oposición a la guerra en Ucrania.

La información apareció en la web de Rosfinmonitoring, supervisor financiero ruso.

Shlosberg, de 62 años, ingresó en prisión preventiva el pasado 3 de diciembre en el marco de un caso penal por difundir públicamente «información falsa» sobre las acciones del Ejército ruso.

Previamente, el famoso político, que desde junio de 2023 cuanta con la condición de agente extranjero, fue detenido y liberado en varias ocasiones por reincidencia a la hora de desacreditar las Fuerzas Armadas de Rusia.

Considerado uno de los líderes del último partido opositor legal en Rusia, Shlosberg ya se opuso en 2014 a la intervención militar rusa en Ucrania.

El político también criticó abiertamente las acciones de Moscú en Ucrania después de 2022 y se negó a abandonar el país pese a la amenaza de ser arrestado, como hicieron otros opositores críticos con la guerra. EFE

