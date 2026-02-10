Rusia denuncia un muerto y seis heridos en un ataque ucraniano en un funeral en Zaporiyia

1 minuto

Moscú, 10 feb (EFE).- Rusia denunció este martes que una persona murió y otras seis resultaron heridas en un ataque ucraniano durante un funeral en la parte ocupada de la región de Zaporiyia.

Según el gobernador de Zaporiyia leal a Moscú, Yevgueni Balitski, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon un cortejo fúnebre en la aldea de Skelki.

Como consecuencia, seis personas recibieron heridas de metralla y una murió en el acto.

Los heridos están siendo atendidos ahora por los médicos, agregó Balitski.

Según las autoridades rusas, su ejército controla más del 75 % del territorio de Zaporiyia, pero no la capital regional. EFE

mos/psh