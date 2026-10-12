Rusia derriba 151 drones sobre once regiones y el mar Negro

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Moscú, 12 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 151 drones ucranianos sobre diez regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y el mar Negro, sin que se reportaran ataques contra las refinerías rusas tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de una tregua energética entre Ucrania y Rusia.

«En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 151 drones ucranianos de ala fija», indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Según indicó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en su canal de MAX, la red de mensajería rusa, «16 drones fueron derribados por las defensas antiaéreas del Ministerio de Defensa» en las cercanías de la capital rusa.

Sobre la región de Kaluga, ubicada 260 kilómetros al suroeste de Moscú, fueron neutralizados 37 artefactos aéreos no tripulados en las afueras de la capital regional y de la ciudad de Óbninsk, así como en otros ocho municipios, según el gobernador local, Vladislav Shapsha.

Ni las agencias oficiales, ni los canales independientes rusos y ucranianos reportaron daños a la infraestructura crítica rusa, particularmente a las refinerías, que durante los últimos meses fueron un objetivo constante de los drones ucranianos.

Tras el anuncio hecho la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se había alcanzado una tregua energética entre Rusia y Ucrania, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó que «las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido las correspondientes órdenes».

El presidente de Ucrania señaló que «es importante que se haga realidad la tregua», y denunció que durante todos estos días no han cesado los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

«Ucrania quiere paz, la pregunta es si ocurre lo mismo con Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido las órdenes que corresponden. Esperamos conocer detalles claros del diálogo entre EEUU y Rusia y esperamos que (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin cumpla con lo que Trump ha dicho», añadió. EFE

mos/rml

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