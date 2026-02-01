Rusia derriba 21 drones ucranianos en cuatro regiones

1 minuto

Moscú, 1 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del sábado al domingo 21 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país, según Moscú.

«Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 21 drones ucranianos de ala fija», comunicó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram.

La mayoría de los aparatos no tripulados, 14, fueron abatidos en la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania.

Otros cinco drones fueron neutralizados en Vorónezh, uno en Astracán y otro en Kaluga, cerca de Moscú.

El sábado, las autoridades rusas informaron de la neutralización de 26 drones enemigos, y en toda la semana, Rusia derribó casi dos centenares de drones ucranianos.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania aseguró este domingo de que sus defensas neutralizaron la pasada noche 76 de un total de 90 drones lanzados por Rusia.

Por el momento, Kiev no ha informado de ningún nuevo ataque ruso contra la infraestructura energética, con lo que parece mantenerse la tregua parcial con respecto a estos objetivos y debido al frío extremo que anunció el pasado jueves el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

mos/llb