Rusia derriba 24 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones

1 minuto

Moscú, 4 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 24 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones rusas, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 24 drones ucranianos de ala fija», señaló el mando militar ruso en su canal de Telegram.

Casi la mitad de los drones, once, fueron derribados sobre la región fronteriza de Briansk, y otros ocho, sobre Bélgorod.

También fueron neutralizados otros cinco drones en las regiones de Rostov y Astracán.

A pesar de tratarse de un ataque de baja intensidad, las autoridades aeronáuticas decretaron el cese temporal de los aeropuertos de Volgogrado y Sarátov.

En los últimos días la cantidad de ataques ucranianos contra la retaguardia rusa se ha reducido considerablemente: entre el 31 de enero y el 2 de febrero fueron derribados cerca de 25 drones diarios promedio, mientras el 26 de enero fueron aniquilados 106 y el 4 de enero, alrededor de 400, según datos de Defensa ruso.

Este martes se produjo el menor ataque de las últimas semanas: durante la noche solo fueron interceptados diez drones.EFE

