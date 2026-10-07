Rusia derriba 311 drones ucranianos sobre 17 regiones y los mares Negro y Azov

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Moscú, 7 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas destruyeron durante la pasada noche 311 drones ucranianos de largo alcance sobre 16 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 311 drones de ala fija», indicó el mando castrense ruso en Telegram.

Sobre la región rusa de Voronezh fueron derribados 64 drones, según escribió en Telegram el gobernador local, Alexandr Gúsev.

Sin embargo, en el sur de la región varias localidades quedaron sin abastecimiento eléctrico debido a daños en una línea de alta tensión provocados por la caída de fragmentos de drones, según Gúsev.

Ni los medios oficiales ni los canales independientes rusos y ucranianos reportaron daños significativos durante los ataques de esta noche. EFE

mos/ah

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