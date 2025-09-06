The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba 34 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y el mar Negro

Moscú, 6 sep (EFE).- La defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 34 drones ucranianos sobre cinco regiones del país y las aguas del mar Negro, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Desde las 23:00 de la pasada noche hasta las 07:00 (GMT+3) el 6 de septiembre los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 34 drones de ala fija ucranianos», se afirma en el parte castrense, publicado en Telegram.

Según el mando militar ruso, los aparatos no tripulados fueron abatidos sobre las regiones de Smolensk (ocho), Briansk (cinco), Bélgorod (tres), Krasnodar (tres) y Kaluga (uno).

Los catorce drones restantes fueron derribados sobre las aguas del mar Negro.

Este viernes, el presidente ruso, Vladímir Putin, invitó a su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que éste ya ha rechazado.

«No puedo ir a Moscú cuando mi país está a diario bajo ataque de misiles. No puedo ir a la capital de este terrorista», recalcó el mandatario ucraniano, en referencia al jefe del Kremlin, una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ABC. EFE

