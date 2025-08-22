Rusia derriba 59 drones ucranianos sobre nueve de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 22 ago (EFE).- La defensas antiaéreas rusas derribaron anoche y esta mañana 59 drones de ala fija ucranianos sobre nueve de sus regiones y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

El parte castrense indicó que 19 de los de los drones destruidos la pasada noche fueron interceptados en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.

Como es habitual, Defensa no informó de víctimas ni de daños en tierra.

Según el mando militar ucraniano, el ataque con drones que lanzó anoche contra la región de Briansk causó un incendio en una estación de bombeo del oleoducto Druzhba, por el que Rusia exporta petróleo a Hungría, suministro que quedó suspendido.

Es la segunda vez en lo que va de esta semana que Ucrania ataca esa infraestructura, interrumpiendo el bombeo de crudo.

Tras el primer ataque, el pasado lunes, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, calificó «inaceptable e indignante» la acción de Ucrania.

Hungría, país miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE) se niega a apoyar militarmente a la vecina Ucrania, atacada por Rusia.

El país centroeuropeo, así como también Eslovaquia, han recibido una excepción del embargo de la UE a la importación de crudo ruso, al no tener salida al mar y depender mucho del petróleo proveniente de Rusia por el oleoducto Druzhba.

Hungría, cuyo primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, es considerado el líder comunitario más cercano a Moscú, importa de Rusia el 65 % del petróleo y el 85 % del gas que consume. EFE

