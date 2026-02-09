Rusia derriba 69 drones ucranianos sobre ocho regiones

Moscú, 9 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante la pasada noche 69 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

«Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 69 drones ucranianos de ala fija», indicó el mando militar ruso en su canal oficial de Telegram.

Las regiones más atacadas fueron Kursk (28) y Briansk (27), seguidas de Bélgorod, Tula, Oriol, Kaluga, Astracán y Voronezh.

Debido al peligro de drones, los aeropuertos de Kaluga y Volgogrado interrumpieron temporalmente las operaciones, según el servicio aeronáutico civil ruso Rosaviatsia.

Aunque los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa han menguado desde principios de año, Rusia continúa lanzando masivos ataques contra la infraestructura energética y ferroviaria de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó después del ataque masivo que sufrió el sábado la infraestructura del país invadido por Rusia que los ataques que sufre Ucrania en su sector energético este invierno responden a técnicas de guerra híbrida.

El mandatario lamentó que Kiev no disponga de los recursos de Rusia para responder de forma recíproca a los últimos bombardeos rusos.

La pasada semana, Ucrania sufrió duros bombardeos contra sus infraestructuras energética y ferroviaria, y sólo en la noche del viernes al sábado Rusia empleó más de 400 drones y unos 40 misiles. EFE

