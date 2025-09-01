Rusia derriba 75 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y la anexionada Crimea

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 1 sep (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 75 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y de Azov, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

En un primer comunicado, el mando militar ruso indicó que entre las 21:00 (GMT+3) de ayer y la medianoche, las defensas antiaéreas abatieron 21 drones sobre las aguas del mar Negro; tres, sobre Crimea y uno, sobre la región meridional de Krasnodar.

Más tarde, en un segundo parte, Defensa informó de que entre la pasada medianoche y las 05:00 horas fueron derribados 50 drones, de ellos 16 sobre el mar Negro y 7 sobre el mar de Azov.

Los demás aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Bélgorod (12), Sarátov (4), Samara (3), Oremburgo (3), Tatarstán (3) y Krasnodar (2).

Debido al ataque aéreo siete aeropuertos suspendieron temporalmente sus operaciones, las que fueron reanudadas una vez que las autoridades levantaron las restricciones. EFE

