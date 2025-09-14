The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 14 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 80 drones ucranianos sobre nueve regiones del país, incluido Leningrado, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, bajo control del Ejército ruso.

Según el parte de guerra de Defensa, las otras regiones atacadas son Briansk y Rostov, ambas limítrofes con Ucrania, Smolensk, Kaluga, Nóvgorod, Oriol y Riazán.

Precisamente, la más castigada durante la madrugada fue la fronteriza Briansk con una treintena de aparatos no tripulados de ala fija.

Mientras, tres drones ucranianos fueron abatidos sobre el cielo de Leningrado, de los que uno provocó un incendio en una fábrica que ya ha sido extinguido, según las autoridades.

Rusia celebra el domingo entre estrictas medidas de seguridad la tercera jornada de las elecciones municipales y regionales en 81 regiones y entidades federales de este país.

El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas.EFE

