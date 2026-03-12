The Swiss voice in the world since 1935
Rusia derriba 80 drones ucranianos sobre ocho regiones rusas y los mares Negro y Azov

Moscú, 12 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 80 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones rusas y los mares Negro y Azov, menos de la mitad que la víspera, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 80 drones ucranianos de ala fija», indicó en Telegram el mando castrense ruso.

En la región de Krasnodar fueron derribados 30 drones, y otros 14, sobre la anexionada península ucraniana de Crimea.

El resto de los artefactos aéreos fueron neutralizados sobre las regiones de Rostov, Briansk, Bélgorod, Kursk, Kaluga y Voronezh, y los mares Negro y Azov.

La víspera las fuerzas rusas aniquilaron 185 drones.

Durante este ataque resultaron dañados una línea de alto voltaje en la región de Rostov e instalaciones de dos plantas químicas en Samara. EFE

