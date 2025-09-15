The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba diez drones ucranianos tras jornada electoral en Rusia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 15 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron diez drones ucranianos tras el fin de la jornada electoral rusa de comicios regionales y municipales.

«Durante la noche de ayer, los sistemas de defensa antiaérea en servicio interceptaron seis drones de ala fija ucranianos sobre el territorio de la región de Bélgorod», indica la nota del Ministerio de Defensa ruso.

Esta mañana, volvieron a comunicar que entre las 08:00 y las 10:00 interceptaron otros cuatro drones en las regiones de Kursk, donde fueron abatidos tres, y otro en Briansk.

Ayer, Defensa informó del derribo de 80 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas.

Las elecciones regionales y locales se celebraron en Rusia bajo estrictas medidas de seguridad habilitándose 6.589 recintos alternativos de votación en las regiones más fronterizas con Ucrania y susceptibles a bombardeos con drones.

El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas. EFE

