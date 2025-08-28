The Swiss voice in the world since 1935

Rusia dice haber hundido buque de reconocimiento ucraniano en la desembocadura del Danubio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 28 ago (EFE).- Rusia dijo hoy haber hundido un buque de reconocimiento ucraniano, el ‘Simferópol’, en la desembocadura del río Danubio en el mar Negro.

Según el comunicado castrense, el buque enemigo fue atacado por un dron náutico capaz de alcanzar una gran velocidad antes de impactar con su objetivo.

«Como resultado del ataque, el barco ucraniano se hundió», añade la nota en Telegram.

El ‘Simferópol’, que toma su nombre de la capital crimea, era una estación flotante de espionaje radioelectrónico que tiene casi 55 metros de eslora y que fue botado en 2019.

Este es el primer caso en mucho tiempo de un hundimiento de un buque ucraniano a manos de un dron ruso, el método utilizado por Kiev en los dos primeros años de guerra para atacar a los barcos de la Flota rusa del Mar Negro, que tuvieron que abandonar sus lugares de emplazamiento habitual en la anexionada península de Crimea.EFE

mos/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR