Rusia dice haber hundido buque de reconocimiento ucraniano en la desembocadura del Danubio
Moscú, 28 ago (EFE).- Rusia dijo hoy haber hundido un buque de reconocimiento ucraniano, el ‘Simferópol’, en la desembocadura del río Danubio en el mar Negro.
Según el comunicado castrense, el buque enemigo fue atacado por un dron náutico capaz de alcanzar una gran velocidad antes de impactar con su objetivo.
«Como resultado del ataque, el barco ucraniano se hundió», añade la nota en Telegram.
El ‘Simferópol’, que toma su nombre de la capital crimea, era una estación flotante de espionaje radioelectrónico que tiene casi 55 metros de eslora y que fue botado en 2019.
Este es el primer caso en mucho tiempo de un hundimiento de un buque ucraniano a manos de un dron ruso, el método utilizado por Kiev en los dos primeros años de guerra para atacar a los barcos de la Flota rusa del Mar Negro, que tuvieron que abandonar sus lugares de emplazamiento habitual en la anexionada península de Crimea.EFE
