Rusia dice que no planeaba atacar objetivos en el territorio de Polonia

Moscú, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia declaró hoy que no planeaba atacar objetivos en el territorio de Polonia, en respuesta a las acusaciones sobre una incursión con drones en el espacio aéreo polaco.

«No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia», señala el comunicado castrense publicado en Telegram, en el que Defensa se muestra dispuesto a celebrar consultas con Varsovia. EFE

