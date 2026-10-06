Rusia dice que un ataque ucraniano contra un bus en territorio ocupado deja tres muertos

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Un ataque ucraniano con dron contra un microbús en la parte ocupada de la región ucraniana de Zaporiyia mató el martes a tres personas, informaron las autoridades instaladas por Rusia.

El funcionario designado por el Kremlin Yevgueni Balitski dijo en Telegram que un dron ucraniano alcanzó el bus cerca de una aldea vecina de la línea del frente, donde mató a «tres personas, incluido el conductor» e hirió a tres pasajeros.

Agregó que el bus viajaba cerca del pueblo de Basan Pologi, hacia donde las fuerzas rusas han avanzado durante meses.

Rusia y Ucrania han aumentado los ataques en el quinto año de la guerra, sin que se vislumbre una salida negociada, mientras la ONU advierte de un fuerte aumento en las muertes civiles.

Rusia controla el sur de la región de Zaporiyia, una de las cuatro zonas ucranianas que Moscú considera como propias.

La ofensiva de Moscú contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, se convirtió en la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ha cobrado la vida de miles de personas.

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