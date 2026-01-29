Rusia frustra un atentado terrorista contra infraestructura religiosa y de transporte

2 minutos

Moscú, 29 ene (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas llevaron a cabo una operación antiterrorista en la que murieron dos sospechosos que trataban de atentar contra un templo religioso e infraestructura de transporte en la región de Daguestán, en el Cáucaso, informaron medios rusos este jueves.

Los servicios de seguridad de Rusia «frustraron un acto terrorista, coordinado por representantes de una organización terrorista internacional prohibida en Rusia, contra un lugar religioso, así como la línea ferroviaria entre Majachkalá-Derbent, informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), a quien cita TASS.

El intento de arresto tuvo lugar cerca de la estación de Ulubievo, a unos 50 kilómetros al sur de la capital regional, los sospechosos prestaron resistencia armada y fueron abatidos en respuesta.

«No hubo víctimas entre los agentes del orden ni civiles», afirmaron las autoridades rusas.

En el lugar de los hechos se encontraron armas de fuego, munición y un artefacto explosivo improvisado.

También se halló e incautó «literatura extremista».

De este modo, la investigación estableció que «dos residentes de la República de Daguestán se comunicaron con un reclutador de una organización terrorista a través de Telegram, prestaron juramento y declararon su disposición a cometer un atentado terrorista».

Posteriormente, siguiendo instrucciones «identificaron los objetivos del atentado, realizaron un reconocimiento y fabricaron un artefacto explosivo», añaden.

El incidente ocurrió durante la noche del 27 de enero y las fuerzas de seguridad continúan buscando a posibles implicados, que se pueden enfrentar a hasta cadena perpetua.

Las autoridades rusas no comunicaron de qué organización terrorista se trataba, aunque debido a los recientes incidentes se especula que podría estar relacionado con un grupo radical islámico, aunque tampoco se descarta la implicación de los servicios secretos ucranianos.

Ayer, Azerbaiyán informó haber detenido a tres miembros de la agrupación terrorista Gran Jorasán, filial del Estado Islámico, que trataron de atentar contra una Embajada en Bakú.

A finales de diciembre el FSB comunicó haber frustrado otro atentado terrorista en la región de Stavrópol, en el Cáucaso norte, donde el detenido trató de colocar una bomba en un automóvil aparcado cerca de una unidad militar por orden de los servicios de inteligencia de Ucrania.EFE

mos/cg