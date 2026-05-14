Rusia ingresó 15.000 millones de dólares por la exportación de armamento en 2025

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Moscú, 14 may (EFE).- Los ingresos por exportación de armamento ruso en 2025 ascendieron a 15.000 millones de dólares, 1.250 millones más que el año anterior, informó este jueves el viceprimer ministro de Rusia, Denís Mánturov.

«Pese a que la prioridad absoluta (en la firma de contratos) la tiene el Ministerio de Defensa, nuestros ingresos por cooperación técnico-militar en 2025 superarán los 15.000 millones de dólares», aseveró durante el congreso de la Unión Automotriz de Rusia celebrado en la capital rusa, citado por la agencia rusa Interfax.

Mánturov destacó que «la cartera de pedidos actual supera esta cifra en casi cinco veces» y añadió que «observamos cómo crece la demanda de nuestros productos por parte de los clientes extranjeros».

El ministro aprovechó la ocasión para agradecer los esfuerzos del sector automotriz ruso que permitieron «incrementar en un 21 % la producción total de las empresas de la industria militar».

Según datos del Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armamento de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Rusia ingresó en 2024 un total de 13.750 millones de dólares en el marco de la cooperación técnico-militar con terceros países.

En febrero, el Servicio Federal ruso de Cooperación Técnico-Militar informó a la agencia Interfax que la cartera de pedidos de exportación de armamento ruso ascendía a aproximadamente 70.000 millones de dólares.

Durante los últimos cuatro años de guerra en Ucrania, Rusia ha recibido varios millones de proyectiles de Corea del Norte y un gran número de drones de asalto Shahed de Irán.

El 9 de mayo pasado, por primera vez desde 2007, la parada militar del Día de la Victoria en la plaza Roja transcurrió si armamento pesado.EFE

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