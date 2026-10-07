Rusia lanza ataque masivo con misiles y drones contra Kiev y siete regiones de Ucrania

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Moscú, 7 oct (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque masivo con misiles y drones contra instalaciones del complejo militar industrial en Kiev y otras siete regiones de Ucrania, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

«Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, marítimo y aéreo, así como con drones contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev y las regiones de Kiev, Cherníhiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava y Járkov, además de infraestructura portuaria y buques en la región de Odesa», indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.

Defensa puntualizó que en Kiev fueron atacadas la empresa Smart Ammunition, «que ensambla y almacena misiles de crucero FP-5 Flamingo, misiles tácticos FP-9 y sus componentes», y un taller de ensamblaje y almacenamiento de drones PJSC Fanplit, encargado de la producción de «componentes para misiles de crucero FP-5 Flamingo, así como para drones de largo y medio alcance FP-1 y FP-2».

En la región de Kiev fue atacada la planta Kyiv Cardboard and Paper Mill en Óbujov, que producía y almacenaba misiles de crucero FP-5 Flamingo y sus componentes.

En la norteña región de Cherníhiv las fuerzas rusas atacaron la empresa Plastmass-Pryluky, también vinculada a la producción de FP-5 Flamingo, mientras que en Kirovohrad fue alcanzado un taller de drones de largo y medio alcance.

Las fuerzas rusas también atacaron la empresa aeroespacial Makarov, ubicada en Dnipro, que fabricaba misiles Flamingo y drones FP-1 y FP-2 de largo y medio alcance para las Fuerzas Armadas de Ucrania, y la empresa Atokraz, ubicada en Kremenchuk, especializda en la fabricación de lanzaderas para estos misiles.

Además, alcanzaron la fábrica de tabaco Ukraine, ubicada en Kremenchuk, donde se producían municiones para el Ejército ucraniano.

En la región septentrional de Járkov fue atacada la planta mecánica en Lozovaya, implicada en la fabricación de misiles Flamigo y sus componentes.

A orillas del mar Negro, las fuerzas rusas atacaron la planta Dunay Shipremont en el puerto de Izmail, que fabricaba drones navales y sus componentes, mientras que en el puerto de Odesa fue alcanzado un buque de carga seca que transportaba carga militar y de doble uso para las Fuerzas Armadas de Ucrania.EFE

mos/cg

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