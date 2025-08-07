The Swiss voice in the world since 1935

Rusia lanza contra Ucrania 112 drones

Kiev, 7 ago (EFE).- Rusia lanzó la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 112 vehículos aéreos no tripulados, entre drones de ataque y réplicas de éstos que las fuerzas rusas utilizan para confundir a las defensas ucranianas, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves.

Las defensas ucranianas neutralizaron 89 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el centro de Ucrania.

Veintitrés drones de ataque no pudieron ser interceptados e impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea, que también ha informado de la caída de fragmentos de drones derribados en otras tres localizaciones.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia contra sus respectivas retaguardias.

Canales de Telegram rusos han informado de un ataque ucraniano con drones que alcanzó la pasada noche una refinería y una unidad militar en la región de Krasnodar del suroeste de Rusia. EFE

