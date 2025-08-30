The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 30 ago (EFE).- Las fuerzas rusas se abrieron paso a un nuevo sector de la frontera con la región ucraniana de Dnipropetrovsk con la toma de la localidad de Kamishevaja, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

«Las unidades de la agrupación militar Vostok (Oriente) liberaron la localidad de Kamishevaja de la república popular de Donetsk», indicó el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Según Defensa, las fuerzas rusas causaron más de 250 bajas a cuatro brigadas enemigas en tres localidades aledañas de Dnipropetrovsk.

La dependencia militar rusa informó además de avances rusos en otros sectores del frente, fundamentalmente en las regiones de Járkov y Donetsk.

En particular, reconoció el ataque masivo nocturno «contra empresas fabricantes de misiles y equipamiento aéreo, y aeródromos de Ucrania», al señalar que «los objetivos fueron destruidos».

La Fuerza Aérea de Ucrania informó hoy que el Ejército ruso lanzó esta noche 537 drones y 45 misiles contra objetivos ucranianos, de los cuales fueron derribados 510 drones y 38 misiles.EFE

